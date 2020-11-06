«Краснодар» проиграл «Севилье» в футбольной Лиге чемпионов ЦСКА проиграл «Фейенорду» в футбольной Лиге Европы 6 ноября 2020, 01:26 Текст: Антон Антонов

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между футболистами «Фейенорда» и ЦСКА завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства. ЦСКА проиграл в Роттердаме со счетом 1:3. Все мячи забили игроки «Фейенорда»: Риджесиано Хапса, Оркуна Кекчю, Лутсхарела Гертрюйда, Маркос Сенеси. Последний забил в свои ворота. «Фейенорд» тренирует Дик Адвокат, передает ТАСС. Напомним, в Лиге чемпионов впервые в российской истории в групповом этапе играют сразу три российские команды: «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». Но и там после трех туров российские клубы в групповом этапе не одержали ни одной победы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

