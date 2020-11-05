Штаб Трампа заявил о нелегитимных голосах в Неваде

Штаб президента США Дональда Трампа требует, чтобы подсчет голосов в штате Невада остановили из-за многочисленных случаях нелегитимных голосов, заявил бывший генпрокурор Невады Адам Лэксот.

«Мы считаем, что многие полученные по почте бюллетени нелегитимны», – заявил он от имени штаба Трампа. По словам Лэксота, «в последние дни были получены многочисленные сведения о ложных голосах, в том числе голосов от умерших людей», передает РИА «Новости».

«Также есть тысячи человек тех, кто уехал из штата из-за пандемии», – добавили в штабе Трампа. По закону, для голосования в штате необходимо непрерывно проживать в нем в течение 30 дней до выборов. «Из-за этих нарушений мы просим судью прекратить подсчет нелегитимных голосов», – заявил Лэксот.

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В Неваде у выборщиков 6 голосов, именно их, по данным Fox News, не хватает Джо Байдену для победы. По прогнозу СМИ, у Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа – 214. Пока при подсчете 75% голосов Байден несколько опережает Трампа, 49,3% против 48,7%.

Между тем Трамп в своем Twitter призвал «остановить мошенничество» на выборах.

В четверг действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.