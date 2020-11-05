Заподозренный в связях с венским террористом чеченец сам пришел в полицию Австрии

Проживающий в Вене чеченец, которого власти Австрии заподозрили в связях с преступником, устроившим теракт в Вене, сообщил в полицию о взломе своей квартиры, пишут местные СМИ.

Газета Heute пишет, что 23-летний чеченец обратился в полицию района Оттакринг австрийской столицы в среду днем, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что дверь его квартиры была взломана, однако правоохранители «немало удивились», узнав имя молодого человека: выяснилось, что речь идет об одном из подозреваемых в связях с венским террористом.

Отмечается, что дверь квартиры, где проживает молодой человек, была взломана во вторник антитеррористическим подразделением специального назначения Австрии Cobra, которое проводило обыски в связи с терактом в Вене. На тот момент самого чеченца в квартире не оказалось.

После обращения в полицию мужчина был задержан, так как из-за возможных связей с террористом его разыскивали.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил произошедший в Вене теракт «борьбой цивилизации и варварства».

В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).

По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из них был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается.

Российское посольство в Австрии проверяет данные о российском гражданстве у задержанных по делу о теракте в Вене.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.