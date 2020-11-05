Посольство начало проверку сообщений о российском гражданстве у задержанных после теракта в Вене

Российское посольство в Австрии проверяет данные о российском гражданстве у задержанных по делу о теракте в Вене, сообщил посол Дмитрий Любинский.

«Посольство перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, но таких подтверждений у нас нет», – сказал РИА «Новости» Любинский.

Он добавил, что австрийские службы не обращались в посольство по вопросу о задержанных после нападения.

Президент полиции Вены Герхард Пюрстль ранее сообщал, что среди задержанных есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции, а также России.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил произошедший в Вене теракт «борьбой цивилизации и варварства». В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).

По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелявших был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.