В Кремле оценили желание Лукашенко купить месторождение нефти в России

Конкретики о возможности приобретения белорусской стороной нефтяного месторождения в России пока нет, вопрос будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», – цитирует ТАСС Пескова.

Также представитель Кремля рассказал, что Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре, который состоялся 4 ноября обменялись мнениями о событиях в США, передает РИА «Новости».

«Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», – добавил Песков.

Ранее Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным обратился с просьбой о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории России.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «Минск явно намекает на то, чтобы почти бесплатно получить месторождение в России. Но Москва на такой разговор не пойдет».