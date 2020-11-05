В России оценили желание Лукашенко купить месторождение нефти

«Минск явно намекает на то, чтобы почти бесплатно получить месторождение в России. Но Москва на такой разговор не пойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя желание президента Белоруссии Александра Лукашенко приобрести нефтяное месторождение на территории России.

«Лукашенко стремится купить российское месторождение нефти, чтобы вывести его из-под налогового маневра. Это значит, что себестоимость нефти, которая выходит оттуда после уплаты первичных налогов, будет меньше, чем на других месторождениях. Ведь сейчас для российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выплачивается обратный акциз, что позволяет не повышать стоимость топлива до европейского уровня, а на белорусские НПЗ выплаты из российского бюджета не распространяются», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт считает, что Белоруссия «явно намекает на то, чтобы почти бесплатно получить месторождение». «Денег на получение лицензии и разработку нетронутого месторождения «greenfield» у них нет. Ведь если покупать такое месторождение, то придется оплатить саму лицензию, вложиться в его разработку, построить там инфраструктуру. То есть до получения первой нефти пройдет не меньше двух-трех лет. За это время у Лукашенко уже закончится президентский срок, – сказал он. – Поэтому белорусы хотят не «greenfield» взять, а уже разработанное месторождение, причем либо на льготных условиях, либо за российский кредит».

Однако, по мнению собеседника, «Россия не пойдет на разговор». «Сейчас Москва начала ставить вопрос: мы вам даем экономическую помощь, дешевую нефть, дешевый газ, а вы нам что? Пока мы двигаемся к интеграции, мы даем вам бонусы. Если пробуксовываем – бонусы останавливаются», – сказал Юшков.

Эксперт уверен, что «для Белоруссии получение месторождения в России пройдет только на условиях обмена». «Тогда Роснефть или Газпромнефть получат контрольный пакет в Мозырском НПЗ, либо месторождение одной из компаний освободится от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), и тогда Белоруссия сохранит низкую цену на импортную российскую нефть», – спрогнозировал Юшков.

«Возможен и еще один сценарий: Путин скажет: «Берите месторождение, но в общей очереди через аукцион». Такое возможно, если белорусы не захотят ничего давать российским компаниям взамен», – заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным обратился с просьбой о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории России.

«Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», – передает БелТА сообщение пресс-службы белорусского лидера.

При этом официального подтверждения Кремля о поддержке Владимиром Путиным идеи Александра Лукашенко не поступило.

Ранее Лукашенко заявил, что внешняя политика Белоруссии будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы. В конце октября белорусский лидер в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Россия является главным союзником Минска.

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