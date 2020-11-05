Карантин введен в Англии

В Англии с полуночи четверга введен карантин из-за коронавируса, сообщают информационные агентства.

Он вводится на четыре недели, и затронет свыше 56 млн жителей. Власти объявили об ужесточении ограничений после долгой дискуссии 31 октября. Отметим, что в Уэльсе в конце октября вступил в силу карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения, передает РИА «Новости».

Закрываются рестораны, пабы, бары, организации сферы развлечений, они будут работать только на вынос или с доставкой (включая алкоголь). Также закрываются непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами. Запрещены встречи внутри помещений, но этот запрет не касается детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Однако дети и преподаватели должны носить маски (требование не касается учеников начальной школы). Отменяются заграничные поездки, исключая те, что совершаются по служебной необходимости.

При этом правительство поощряет прогулки граждан и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы будут открыты для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут. Экстренные службы переводятся на особый режим работы.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон заявил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». По его словам, «при перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет».