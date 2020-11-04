Путин: Во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним

Во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще, заявил президент Владимир Путин.

«Уже неоднократно подчеркивалось, что главное для нас – это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России – это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм», – передает РИА «Новости» его слова на встрече с представителями религиозных конфессий.

При этом российский лидер добавил, в каждом из четырех священных текстах (Библия, Коран, Тора и Ганджур), заложены непреходящие истины, и ключевая, определяющая среди них – это любовь к человеку, ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций.

«И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще, потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним», – сказал Путин.

Также президент сообщил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, межрелигиозные конфликты могут тлеть годами и надо сделать все, чтобы избежать такого в России.

Он подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир – основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества и СМИ, поэтому работа здесь «должна быть тонкой, содержательной и кропотливой».

«И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более, что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость», – сказал президент.

По словам главы государства, результат один – «в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями», поэтому нужно делать все возможное, чтобы «в принципе исключить подобное развитие событий в России».

Путин заметил, что духовные лидеры России вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению.

«Особую роль в гармонизации национальных межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди прислушиваются, и когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия – это имеет огромное значение», – подытожил он.

Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Он подчеркнул, что все народы России «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом». Также он указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.



