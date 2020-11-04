Путин заявил об объединяющей роли патриотизма для россиян

Патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции, что «патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что все народы России «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом».

Российский лидер указал также, что «в мире происходят глубочайшие перемены» и «с серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр», передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.