Избиратели в Вашингтоне проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов

Избиратели в столице США, Вашингтоне, проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения в некоммерческих целях галлюциногенных грибов, сообщают СМИ.

Газета Hill сообщает, что меру, проходившую в бюллетене как Initiative 81, одобрили более 76% избирателей, против проголосовали 23%, передает РИА «Новости».

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Как отмечает издание, она предусматривает, что полиция Вашингтона сделает «выращивание, культивирование, покупку, транспортировку, распространение и хранение и/или причастность к практике с растениями и грибами-энтеогенами» одним из наименее важных направлений правоохранительной деятельности.

Ранее избиратели штата Нью-Джерси проголосовали за легализацию марихуаны.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.