Роскосмос отложил запуски спутников анонсированной Путиным системы «Сфера»

Запуски космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера» начнутся с 2024 года, а не с 2023 года, как предполагалось ранее, сообщил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Роскосмос Сергей Прохоров.

Прохоров сообщил в интервью, опубликованном в корпоративном журнале Роскосмоса «Русский космос», что «в случае если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 году начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент», передает РИА «Новости».

«Далее начнем разворачивать низкоорбитальный сегмент. Параллельно будут идти работы по созданию систем радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов», – добавил он.

По его словам, позже будет развернут низкоорбитальный сегмент, «параллельно будут идти работы по созданию систем радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов».

Также в материале журнала отмечается, что «малые космические аппараты высокопериодичного всепогодного мониторинга Земли «Беркут» обеспечат услуги дистанционного мониторинга любой точки России с периодичностью 30 минут и любой точки мира один раз в сутки».

В систему будут входить четыре вида аппаратов: для обзорной («Беркут-О») и высокодетальной съемки в оптическом диапазоне («Беркут-ВД»), а также для радиолокационной съемки («Беркут-X», «Беркут-XLP»).

«Масса аппаратов составит от 150 кг до 600 кг», – отмечается в материале.

Ожидается, что в общей сложности на орбиту будут выведены свыше 200 таких аппаратов.

Напомним, о программе «Сфера» президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В ноябре Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию ракетного комплекса сверхтяжелого класса и космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Рогозин после прозвучавшей из уст главы государства критики заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство. Затем он заявил, что утверждения программ создания многоспутниковой группировки «Сфера» и сверхтяжелой ракеты до сих пор нет из-за вопросов финансирования.

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