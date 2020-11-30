Минздрав назвал вредные для психики детей игрушки

Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка» с учетом рисков некоторых настольных игр и игрушек для психического здоровья детей. В проекте изменений ведомство перечислило, в каких случаях игрушки должны считаться опасными.

Риском для психики детей считаются случаи, когда настольные, компьютерные и иные игры, игрушки или игровые сооружения изображают или описывают допустимость действий, представляющих угрозу жизни и здоровью детей: причинение вреда своему здоровью, самоубийства, либо жизни и здоровью иных лиц, а также насилия и или жестокости по отношению к людям или животным, говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Также недопустимыми считаются изображения употребления наркотиков, алкоголя, курение сигарет, сцен сексуального насилия, порнографического характера и половых отношений, противоправного поведения, такого как занятие проституцией, «бродяжничество или попрошайничество». Кроме того, в перечне значатся игры и игрушки, описывающие или изображающие участие в азартных играх, случаи смерти в унижающей человеческое достоинство форме, нанесение увечий, заболевания, несчастные случаи, аварии или катастрофы и их последствия, оскорбления религиозных чувств верующих, публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы.

Проект предполагает, что экспертиза игрушек может проводиться государственных органов власти, общественных организаций, граждан или юридических лиц, при этом расходы на проведение экспертизы должен оплачивать заявитель. Принятие проекта не потребует дополнительных расходов федерального или муниципальных бюджетов, уточняется в документе.

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