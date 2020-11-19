В КоАП и УК предложили ввести новые статьи о травле детей в Сети

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

Джеймс Джеффри играл в игры с Трампом и будет теперь играть в игры с Байденом Stefani Reynolds/Consolidated News
Photos/Global Look Press
Главнокомандующему самой сильной армией в мире безнаказанно можно лгать прямо в лицо. Именно такой вывод следует из сенсационного признания американского дипломата, отвечавшего за борьбу с ИГИЛ – он намеренно обманывал Трампа о численности войск США в Сирии. И делал это из самых лучших, государственных побуждений. Зачем же и каким образом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    В КоАП и УК предложили ввести новые статьи о травле детей в Сети

       19 ноября 2020, 14:10
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

    В Совет Федерации отправили проект закона по борьбе с кибербуллингом в отношении несовершеннолетних, соответствующую инициативу направил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщила член Общественной палаты и исполнительный директор организации Екатерина Мизулина.

    «Мы полагаем, что до настоящего времени законодательство РФ охватывает правовым регулированием далеко не все виды и формы кибернасилия в отношении несовершеннолетних и не предусматривает правовые меры по борьбе с ним, необходимые для его своевременного выявления, предупреждения и пресечения», – отметила Мизулина в ходе круглого стола в ОП, посвященного борьбе с клеветой и буллингом, передает ТАСС.

    Она напомнила, что летом по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в центр обратился комитет верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству «с просьбой представить предложения о том, как реформировать законодательство в этой сфере». Организация «подготовила комплексный законопроект, который направили в Совет Федерации», добавила член ОП.

    «В комплексном законопроекте мы предложили поправки, в том числе в федеральный закон о защите детей от вредной информации. Мы предложили отнести к перечню видов информации, причиняющей вред здоровью детей, запрещенной для распространения среди детей, информацию, содержащую угрозы, шантаж, оскорбления, клевету и иные сведения, унижающие человеческое достоинство детей и их близких», – отметила Мизулина.

    В частности, в КоАП центр предлагает «ввести новую ст. 5.61.1 «Унижение человеческого достоинства несовершеннолетнего» и включить в нее несколько составов административных правонарушений», подчеркнула она. «Например, таких, как распространение в интернете любых сведений, порочащих честь и достоинство несовершеннолетнего и подрывающих его репутацию, либо иной информации, которая оскорбляет человеческое достоинство несовершеннолетнего, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Также мы предложили дополнить КоАП нормами по введению административной ответственности за непринятие мер к недопущению распространения указанной информации о несовершеннолетнем в интернете», – добавила Мизулина.

    «Также мы предложили ввести две новые статьи в УК, касающиеся травли несовершеннолетнего, в том числе систематического причинения несовершеннолетнему психических страданий путем запугивания, шантажа, угроз, публичных оскорблений и публичного распространения информации, унижающей человеческое достоинство потерпевшего и его близких. Предложили дополнить новую статью организацией публичной травли несовершеннолетнего посредством интернета», – отметила член ОП.

    Мизулина добавила, что дети и подростки часто остаются один на один с проблемой кибербуллинга. «Они чаще всего не рассказывают об этом даже родителям. По нашим данным, порядка 43 млн аккаунтов в соцсетях находятся под воздействием деструктивного контента, из них 8,2 млн – это аккаунты детей и подростков. Это разного рода деструктивный контент: экстремизм, терроризм, суициды, наркотики, насильственная информация и информация, связанная с кибербуллингом», – подчеркнула член ОП.

    Она отметила, что порядка 12 млн россиян находятся в различных социальных группах, сообществах в соцсетях, которые имеют отношение к кибербуллингу. «Это как группы, которые отдельно посвящены травле каких-то отдельных лиц, так и сообщества, в которых рассказывается, как такую травлю можно совершить, какие виды издевательств существуют, что делать и как эффективнее запугать того или иного человека. По нашим оценкам, 2,5 млн из этих пользователей соцсетей – дети, это пугает», – сказала Мизулина.

    По ее словам, каждый второй подросток в России находится под влиянием различного деструктивного контента в соцсетях. «По данным последнего исследования, с травлей в той или иной форме сталкивались 72% подростков. Здесь исследование проходило в категории детей от 11 до 16 лет. Почти 30% детей в России воспринимают кибербуллинг как норму и это, конечно, очень страшная цифра», – уточнила член ОП.

    Она сообщила, что дети и подростки чаще всего сталкиваются с кибербуллингом в иностранных соцсетях и мессенджерах. «Они лидеры по хейту, по нападкам, угрозам и травле. Флагманы здесь – Instagram и TikTok, которые имеют существенный рост среди детей. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook являются лидерами, различные чаты, группы, сообщества в WhatsApp, на последнем месте мы ставим «ВКонтакте», – сказала Мизулина.

    Она добавила, что часть из предложений центра по усовершенствованию законодательства в этой сфере «сенаторы дальше направили на рассмотрение и в Общественную палату, и в другие структуры». «Эта тема требует дополнительного обсуждения, широкого общественного обсуждения, здесь нужны не только законодательные меры, но и широкие профилактические меры, прежде всего среди детей, подростков, в школьной среде, в среде учителей», – заключила Мизулина.


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