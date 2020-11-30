Выяснилось, в каких сферах в пандемию выросли зарплаты

Самый высокий ежемесячный прирост предлагаемой оплаты труда в России за 2020 год зафиксирован в сфере домашнего персонала – с 41 тыс. 774 рублей в январе до 46 тыс. 297 рублей в октябре.

«Существенный рост зарплатных предложений зафиксирован лишь в октябре, когда конкуренция на рынке труда стабилизировалась и окончательно достигла своих «допандемических» значений», – цитирует «Ридус» руководителя службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Марию Игнатову.

По ее данным, за 2020 год максимальные темпы ежемесячного прироста предлагаемых зарплат зафиксированы в сфере домашнего персонала (1,3% в месяц, с 41774 рублей в январе до 46297 рублей в октябре), в науке и образовании (0,7% в месяц, с 39158 рублей в январе до 41150 рублей в октябре), на государственной службе (0,4% в месяц, с 42777 рублей в январе до 44035 рублей в октябре), в безопасности (0,4% в месяц, с 43537 рублей в январе до 45048 рублей в октябре).

Игнатова отметила, что на 0,3% в месяц росли предлагаемые зарплаты в сфере закупок, инсталляции и сервиса, юридических услуг, строительства и недвижимости.

«Во всех остальных профобластях наблюдается нулевой либо небольшой отрицательный прирост предлагаемых зарплат в течение года», – добавила эксперт.

Ранее исследование HeadHunter показало, что работа программистом (17%) возглавила топ наиболее престижных профессий в России, на втором месте – директор и топ-менеджер (13%), третье место разделили профессии президента, инженера и врача (по 4%).