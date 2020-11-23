Названы самые престижные профессии в России

Работа программистом (17%) возглавила топ наиболее престижных профессий в России, на втором месте – директор и топ-менеджер (13%), третье место разделили профессии президента, инженера и врача (по 4%), показало исследование HeadHunter.

Исследование показало, что депутаты и госслужащие занимают четвертую строчку (3%).

Список наименее престижных профессий возглавляют уборщик (17%), продавец и кассир (13%), дворник (12%), учитель (4%), передает РИА «Новости».

Для большинства соискателей, показало исследование, престиж профессии определяет величина зарплаты (74%), на втором месте оказался вариант о том, что престижная профессия пользуется уважением в обществе (58%), на третьем м о том, что такая работа приносит большую пользу обществу (51%).

Исследование проводилось с 9 по 15 ноября 2020 года среди 4184 соискателей.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ выяснил, что в России резко вырос престиж профессии врачей.