Главу следственного отдела МВД задержали в Москве

Начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский затон задержана в Москве при получении взятки в размере 300 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативного эксперимента начальница следственного отдела полиции получила 300 тыс. рублей от матери подозреваемого по находившемуся в ее подразделении уголовному делу за непривлечение его к уголовной ответственности. При получении денег сотрудница полиции была задержана», – сообщил источник ТАСС.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении сотрудника полиции о получении взятки в крупном размере.

Напомним, в начале декабря официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что сотрудники МВД стали одними из лидеров среди привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД