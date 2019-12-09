Названо силовое ведомство с самым большим числом коррупционных преступлений

Сотрудники МВД стали одними из лидеров среди привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Всего в 2019 году перед судами предстали почти 7 тыс. обвиняемых в коррупции.

«Среди обвиняемых 752 сотрудника МВД, 181 сотрудник ФСИН, 84 сотрудника ФССП, 34 сотрудника ФТС, 51 сотрудник МЧС, девять сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления», – передает ТАСС слова Петренко.

Она добавила, что в числе обвиняемых и 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок уголовного судопроизводства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав муниципальных образований, шесть судей и иные лица.

По словам Петренко, в 2019 году в суды были направлены уголовные дела в отношении 27 сотрудников СК.

«Позиция руководства ведомства <...> является принципиальной. Следственный комитет оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более, если речь идет о чистоте своих рядов», – подчеркнула она.

Всего в 2019 году в суды было направлено почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. преступлений. Среди преступлений коррупционной направленности лидерами являются дача и получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и растрата.

Напомним, в ноябре майора из отдела по борьбе с коррупцией одного из УВД Москвы задержали по подозрению в получении взятки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД