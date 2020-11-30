Выяснилось, как Дед Мороз защищен от коронавируса

Дед Мороз обладает крепким здоровьем, а в его резиденции соблюдают всевозможные противоэпидемические меры, что не дает волшебнику и его гостям заболеть коронавирусом, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе российского Деда Мороза.

«Вотчина Деда Мороза принимает гостей круглый год. Ежедневно проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами», – сказали в пресс-службе волшебника.

Там также подчеркнули, что в каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений, и уточнили, что гости путешествуют по резиденции семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон.

«Сам же Дед Мороз славится отменным иммунитетом, закалкой и богатырским здоровьем. К тому же у него густая борода, волшебные варежки, которые помогут заменить перчатки», – пояснили в пресс-службе, добавив, что ни при каких обстоятельствах заменить волшебника невозможно. «Мы уверены, что Дед Мороз, обладающий крепким здоровьем, как и прежде, будет здоров и бодр. По крайней мере, за всю его долгую жизнь (более 2000 лет) он ни разу ничем не болел», – заключили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Деда Мороза сообщили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году волшебник может сократить свое традиционное новогоднее путешествие.