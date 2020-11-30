В России оценили роль Украины в разработке санкций против «Северного потока – 2»

«Вероятно, США обращались за консультацией к украинцам, ведь те лучше знают, как ставить палки в колеса реализации «Северного потока – 2», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщения Wall Street Journal о том, что украинские лоббисты участвовали в разработке санкций против «Северного потока – 2».

«Вполне возможно, что американские политики взаимодействовали с украинскими лоббистами, потому что они лучше знают, что происходит в России и как ставить палки в колеса «Северному потоку – 2», – полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника, «украинцам есть чего бояться». «Они получают несколько миллиардов долларов в год за то, что когда-то в советское время через их территорию проложили трубу, и они до сих пор ее эксплуатируют», – отметил Юшков.

«А реализация «Северного потока – 2» приведет к тому, что транзит газа через Украину остановится, потому что сейчас это самый дорогой маршрут для Газпрома. К тому же у него самый большой углеродный след, а это важно, ведь европейцы собираются ввести углеродный налог», – пояснил собеседник. – Поэтому логично, что они лоббируют свои интересы».

Говоря о попадании под санкции страховых и сертификационных компаний, обслуживающих российские строительные суда, эксперт напомнил, что «сейчас действует пакет санкций 2019 года, в котором указан запрет на оказание услуг по строительству газопровода и запрет на его финансирование».

«В разъяснениях со стороны США ничего о сертификации не говорилось. Но в октябре 2020 года Госдеп опубликовал пресс-релиз, где сообщил о расширенном толковании санкций. В законопроекты, которые сейчас есть в США, входят различные запреты, в том числе и на сертификацию судов. Но что именно под запретом, а что нет, пока не ясно», – резюмировал Юшков.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в течение четырех лет «закулисно» работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству «Северного потока – 2».

Как отмечается в материале, «итогом лоббистской деятельности украинцев и поддержки со стороны сенатора Теда Круза, а также других членов Конгресса США, скептически относящихся к России, стали с трудом принятые санкции, из-за которых год назад работы над «Северным потоком – 2» были приостановлены». «Теперь украинцы считают, что они близки к успеху».

Лоббисты надеются на новые американские рестрикции, поясняет издание. Как стало известно ранее в этом месяце, представители обеих палат Конгресса США достигли договоренностей о том, что под расширенные санкции в отношении «Северного потока – 2», предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября), могут попасть страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) объявила об остановке участия в проекте из-за угрозы американских санкций. Правительство Германии во время состоявшейся 6 ноября встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило свою принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода.

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