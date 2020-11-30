Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте

Министерство обороны России развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, сообщил начальник медицинского отряда Ярослав Иванов.

«Завершено развертывание пневмокаркасных модулей. В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек», – сказал Иванов, передает РИА «Новости».

По его словам, госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. В наличии есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.