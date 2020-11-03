Глава Карелии прокомментировал значительное превышение нефтепродуктов в реке Кемь

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о результатах проб воды, которые взяло управление Росприроднадзора непосредственно после прорыва дамбы Белопорожских ГЭС на реке Кемь 24 октября.

Пробы были взяты в момент разлива, то есть, когда концентрация загрязнения была максимальной. Анализ воды показал, что содержание нефтепродуктов в воде превышено по правому берегу – в 3,6 раза, по левому – в 280 раз. Глава признал, что площадь разлива относительно небольшая, но такое превышение серьезно само по себе. Несмотря на то, что восстановительные работы продолжаются, тревогу вызывают экологические последствия аварии и загрязнение береговой линии и реки Кемь, передает Karelia.news.

«Сразу после прорыва дамбы в Кемь по моему поручению прибыл премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик. На месте аварии он провел экстренное совещание, на котором были определены первоочередные меры и алгоритм дальнейшей работы по устранению последствий. К ликвидации загрязнения оперативно подключилась специализированная организация – Карельское профессиональное спасательное формирование «СМАРП». Специалисты установили боновые заграждения, локализовали место появления пленки нефтепродуктов, обработали загрязнение береговой части сорбентами и другими специальными веществами», – заявил Парфенчиков.

По словам губернатора, сегодня спасатели вновь выехали на место происшествия для проведения дополнительных работ. Они извлекают из воды прибитые к берегу промасленные бревна, трубы, другой строительный мусор.

Глава региона пообещал сообщить об эффективности принятых мер. «Обязательно сообщу о них здесь, на своей странице. Утаивать объективную информацию никто не собирается – буду честно и открыто рассказывать жителям Карелии о том, как идут восстановительные работы и насколько большой ущерб нанесен экологии. Люди должны знать правду», – сказал Парфенчиков.

Также, по его словам, планируется повторный выезд спасателей для контроля мероприятий по ликвидации загрязнений. Помощь в осуществлении контроля за строительно-монтажными работами на ГЭС окажет Ростехнадзор России, а федеральный Росприроднадзор возьмет ситуацию с розливом нефтепродуктов под особый контроль.

«Да, для Карелии Белопорожские ГЭС – важный инфраструктурный объект. Его строительство финансирует Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС. Объем инвестиций – более 11 млрд рублей. При таких средствах все должно быть просчитано до мелочей, чтобы исключить малейший риск возникновения чрезвычайной ситуации. А вот почему она все же возникла – на этот вопрос еще предстоит ответить правоохранительным органам. Безусловно, виновные в аварии, повлекшей угрозу экологической безопасности Кемского района, должны понести заслуженное наказание. За вред, нанесенный карельской природе, придется отвечать», – заключил глава республики.