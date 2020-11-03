Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели порядка 64 тыс. человек, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В период пандемии в Санкт-Петербурге заболело порядка 64 тыс. человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

Беглов также заявил, что в городе занято практически 80% коечного фонда для больных COVID-19. «На сегодняшний день работает 21 стационар, 18 стационаров городские и три – федеральные. В них мы разместили 7 тыс. 913 коек. Сегодня занято практически 80%, резерв есть», – сказал губернатор. Он отметил, что город может при необходимости развернуть до 12 тыс. коек.

На вопрос Путина о средствах индивидуальной защиты, Беглов рассказал, что по поручению президента был выделен 21 млрд рублей, эти деньги были направлены медицинским работникам, на закупку лекарств и на приобретение средств индивидуальной защиты. «Мы сейчас обеспечены. У нас это все есть. Обеспечены», – отметил он.

Президент также спросил о наличии кислорода для больных. «У нас все есть, мы всем обеспечены. У нас даже кислород сделали в «Ленэкспо», – сказал губернатор Санкт-Петербурга.

В понедельник Беглов заявил, что в Петербурге могут ввести жесткие ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

За минувшие сутки в России выявили 18 тыс. 648 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 тыс. 150, Санкт-Петербурге – 944, Московской области – 567.