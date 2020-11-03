Россиянин погиб при крушении лодки в Турции

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения лодки с туристами у берегов курортного города Анталья на юге Турции. По данным Генконсульства России, погибший – россиянин.

Один гражданин России погиб при крушении лодки в Турции, сообщило Генконсульство.

«Согласно информации турецких властей, прогулочное судно под названием «Баба Селяви» вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности», – передает ТАСС сообщение генконсульства.

В дипмиссии добавили, что «в результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения».

Всего на борту находились 30 человек. Некоторым из них удалось доплыть до ближайшего небольшого острова, находившегося в 100 метрах от места ЧП, передает информационное агентство «Ихляс».

В районе крушения проводится спасательная операция.

Как сообщает телеканал NTV, ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На кадрах, демонстрируемых телеканалом, видно, что около перевернувшегося катера находятся лодки спасателей, некоторые люди, вероятно, туристы, в спасательных жилетах стоят на берегу. Катер перевернулся на одной из водных стоянок, где туристы традиционно плавают в море во время тура.

Причина аварии пока неясна. Спасательная операция продолжается.