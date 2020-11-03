Число жертв землетрясения в Турции выросло до 100 человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 100, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 100 человек», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.