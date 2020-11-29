В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Всего в городе скончались 8902 вирус-положительных пациента (днем ранее в Москве умерли 72 пациента с коронавирусом), передает ТАСС.