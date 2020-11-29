Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 млн человек

В мире выявлено 62084566 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Умерли 1449642 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, передает РИА «Новости».

28 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число заболевших превысило 61 млн человек. ВОЗ заявляла о выходе пандемии коронавируса за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что коронавирус истощил системы здравоохранения в Европе.