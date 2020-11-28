В ходе демонстраций во Франции пострадали 37 полицейских G7 поддержала масштабную приватизацию на Украине Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории 28 ноября 2020, 22:11 Текст: Антон Антонов

Посол Черногории в Белграде Тарзан Милошевич объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Подгорицы, сообщил МИД Сербии. МИД пояснил, что «в связи с провозглашением» сербского посла Владимира Божовича «персоной нон грата», Белград «поступил взаимным образом», передает ТАСС. Напомним, Божовича объявили персоной нон грата из-за его слов об освобождении черногорского народа Великой народной скупщиной – собранием народных представителей Черногории, которое в 1918 году приняло решение об объединении с Сербией. В Черногории скупщина объявлена «нелегитимной и незаконной».

