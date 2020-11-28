Энтузиасты добрались до таинственного артефакта в пустыне штата Юта

В Сети начали появляться фотографии людей на фоне таинственного артефакта в виде металлического обелиска, обнаруженного сотрудниками природоохранного агентства штата Юта в глубине пустыни Ред-Рок.

Найти загадочный объект помогли энтузиасты, которые разыскали конструкцию в Google Earth и разместили ее координаты в Сети. Первый человек добрался до обелиска всего за 48 часов, передает Би-би-си.

«Я решил оказаться там первым. Меня привлекло то, что этот объект простоял там пять лет», – объяснил Дэвид Сурбер, 33-летний бывший офицер армии США из Юты, который провел ночью шесть часов за рулем после прочтения предполагаемых координат столба в Reddit.

Пользователь Reddit Тим Слейн, разместивший координаты обелиска, рассказал, что отследил траекторию полета вертолета природоохранного агентства штата Юта до места посадки. Слейн отсканировал карту, чтобы сопоставить местность с фотографиями в Сети и обратил внимание на длинную и узкую тень в каньоне, которой не оказалось на спутниковых снимках 2015 года.

«Я знал, что как только об этом месте станет известно, люди туда потянутся. Я получил несколько гневных сообщений за то, что раскрыл это место. Но если бы я не нашел его, это наверняка сделал бы кто-то другой», – считает Слейн.

Сурбер добрался до таинственного артефакта в виде металлического обелиска еще затемно. Сначала он был один, но вскоре начали появляться и другие люди, тоже нашедшие координаты в интернете.

Напомним, металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта. Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю.

Сначала эксперты предположили, что обелиск является неизвестной работой покойного художника-минималиста Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок. Сотрудник галереи Маккракена первоначально подтвердил эту версию, однако позже галерея отказалась от своего заявления.