Раскрыта тайна найденного в пустыне США артефакта

Загадочный металлический монумент в пустыне США с высокой долей вероятности является работой художника-минималиста Джона МакКракена.

Тайну удалось раскрыть с помощью сотрудников галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, где выставлялись работы МакКракена. По словам представителя галереи, находка принадлежит именно художнику-минималисту, поскольку четко прослеживается его почерк, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на Daily Mail.

Художник жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер в 2011 году. Он хорошо известен своими работами – отдельно стоящими скульптурами в форме пирамид, кубов или гладких плит.

Также было высказано предположение, что монумент может быть работой одного из коллег МакКракена. По предварительным данным, таинственный монумент простоял в пустыне около десяти лет.

Напоминм, металлический монолит обнаружили среди красных скал в отдаленной части американского штата Юта. Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю.