Бельгия продлила жесткий карантин до 15 января

Премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам прошедшего в пятницу заседания национального Координационного совета по борьбе с пандемией сообщил о решении продлить жесткий карантин и комендантский час в королевстве до 15 января.

Единственным послаблением, которое сделало правительство Бельгии, стало разрешение открыть все магазины в дополнение к работающим аптекам и продуктовым. Однако для всех магазинов подтверждены жесткие правила: один покупатель на десять квадратных метров, обязательное ношение масок, каждый покупатель должен находиться в магазине не более получаса, за покупками можно ходить только в одиночестве, передает ТАСС.

«Мы не можем сейчас подорвать все усилия, которые уже предприняты (ослабив карантин). Я предпочел бы, чтобы в это Рождество мы закончили нынешний катастрофический год, а не начали новый катастрофический год, – заявил он. – Карантинные меры останутся в силе до 15 января, мы не будем переоценивать их [результаты] ранее».

В Бельгии останутся закрыты рестораны, кафе и бары, все культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Предприятия должны продолжать организовывать работу своего персонала в удаленном режиме, ношение масок обязательно во всех общественных местах и на открытом воздухе. Кроме того, в стране продолжит действовать комендантский час с 00.00 (02.00 мск) до 05.00 часов, в столице с 22.00 до 06.00.

Премьер Бельгии настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу на зимние каникулы.

По-прежнему запрещены частные вечеринки: любая семья имеет право в ближайшие полтора месяца, включая новогодние праздники, пригласить не более одного человека, те, кто живут одни, – максимум двух человек. Полиция получит право контролировать соблюдение этих мер, любые нарушения караются штрафом от 250 евро для каждого нарушителя. Чтобы не провоцировать массовые собрания людей, на Новый год 31 декабря отменены традиционные фейерверки в столице и крупных городах.

В Бельгии, население которой составляет 11,5 млн человек, за последние две недели в сутки выявляется в среднем 3,6 тыс. новых случаев болезни, умирает около 170 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило полмиллиона человек, 16,3 тыс. умерли.

Напомним, накануне власти Германии решили продлить ограниченный локдаун до 20 декабря. В свою очередь власти Великобритании в понедельник решили заменить локдаун новой системой ограничений. Тем временем власти Франции исключили возможность отмены карантина в республике в ближайшее время.