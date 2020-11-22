Макрон исключил возможность отмены карантина во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация с распространением коронавируса не позволяет в ближайшее время отменить карантин.

«В настоящее время уровень распространения вируса в стране тот же, что и в момент введения комендантского часа [в октябре]. Не может быть и речи об отмене режима карантина», – сказал президент в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Также Макрон пообещал во вторник своем телевыступлении «внести ясность» в систему ограничительных мер, передает РИА «Новости».

«Не может быть ничего хуже неопределенности, она создает у людей впечатление, что они вынуждены существовать в беспросветной обстановке. (…) Необходимо внести ясность, четкость, определить цели. Мы должны знать, к каким целям должны продвигаться и каким образом можем это сделать», – сказал французский лидер, отметив, что «это сделать это трудно, поскольку пандемия непредсказуема и носит всемирные масштабы».

Напомним, 30 октября во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час. Макрон объявил о введении на всей территории Франции нового режима самоизоляции в связи с усилением распространения коронавируса в республике. 5 ноября парижские власти ужесточили ограничения в городе и в пригородах.