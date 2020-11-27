ВОЗ выразила заинтересованность в российской вакцине «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохраняет заинтересованность во включении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях, помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию», – цитирует ТАСС Симао.

Между тем генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса распространяется в мире неравномерно. Он подчеркнул, что в борьбе с пандемией важная роль принадлежит тестированию. По его словам, ВОЗ оказала помощь многим странам мира, предоставив им «миллионы тестов и другое диагностическое оборудование». Вместе с тем сохраняется потребность «в более совершенных, простых в использовании, дешевых, надежных и быстрых» диагностических средствах, подчеркнул он. ВОЗ и ее партнеры заключили соглашение о покупке 120 млн таких тестов для 68 стран с низкими и средними доходами на душу населения, сообщил гендиректор организации.

«Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира», – сказал Гебрейесус. По его словам, эта программа столкнулась, однако, с нехваткой средств в 500 млн долларов. Несмотря на продвижение в разработке вакцин от коронавируса, «у COVID-19 еще имеется пространство для распространения». В этих условиях «тестирование будет оставаться жизненно важным инструментом для контроля пандемии», заключил глава ВОЗ.

В свою очередь руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен отметил, что около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции», – сказал О'Брайен.

По его словам, на этот счет проводились различные исследования и моделирования. «Более подробные прогнозы в данной ситуации дать сложно», – добавил он.

Согласно данным ВОЗ, в мире был зарегистрирован 60 млн 264 тыс. 241 случай заражения коронавирусом и 1 млн 420 тыс. 306 смертей. Больше всего случаев COVID-19 – в США (12 млн 441 тыс. 925). Далее следуют Индия (9 млн 309 тыс. 787), Бразилия (6 млн 166 тыс. 606), Россия (2 млн 187 тыс. 990), Франция (2 млн 131 тыс. 376), Испания (1 млн 605 тыс. 66), Великобритания (1 млн 557 тыс. 11), Италия (1 млн 480 тыс. 874), Аргентина (1 млн 390 тыс. 388), Колумбия (1 млн 270 тыс. 991), Мексика (1 млн 70 тыс. 487) и Германия (983 тыс. 588).

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса, если на момент вакцинации будет в России.

Напомним, ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского считают, что коллективный иммунитет к коронавирусу выработается у населения к лету 2021 года. Распространение вируса прекратится при выработке иммунитета у 50-60% населения.