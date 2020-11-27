В России создан «убийца» американских «Джавелинов»

В России существует комплекс активной защиты танков, способный перехватывать американские ракеты Javelin («Джавелин») и израильские Spike, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

«Комплекс («Арена-М») построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху», – приводит слова Оздоева РИА «Новости».

По его словам, последние боевые действия в Сирии снова поставили вопрос о живучести танков на поле боя. «По нашему мнению, которое сейчас разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты эту проблему не решить. Комплексы активной защиты найдут применение не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин», – указал он.

В сентябре украинские военные на учениях не смогли выстрелить из поставленного из США противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Газета ВЗГЛЯД писала, что стоимость выстрела из Javelin находится на уровне 150 тыс. долларов.