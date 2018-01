Порошенко выполнил обещание усилить группировку в Донбассе изощренным методом «Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы 25 января 2018, 10:06

Фото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org

Текст: Евгений Крутиков

Сообщить об ошибке • Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. О прибытии американских ракетных систем заявил лично министр обороны Леван Изория. Как водится в таких случаях в Грузии, событие было оформлено торжественно – встречей министра с послом США Яном Келли, который считается как модератором военных поставок из США в Грузию, так и лоббистом Тбилиси по вопросу вступления в НАТО. Количество поставляемых в Грузию «Джавелинов» не столько засекречено, сколько постоянно уменьшается. Изначально Тбилиси просил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним, а также 10 учебных комплексов и 70 тренировочных зарядов на общую сумму примерно в 75 млн долларов. В реальности, видимо, получил меньше, поскольку эти цены рассчитывались по состоянию на 2002 год и по старым американским сметам. Дополнительные траты в таком объеме Грузия сейчас себе позволить не может и, скорее всего, они были включены в общий счет Пентагона, а это чуть более 100 млн долларов на 2017–2018 годы. Не составляет реальной тайны и так называемое безопасное место, где Изория будет хранить американские ПТУРы. Речь идет о старом советском полигоне, а затем и российской военной базе в Вазиани – пригороде Тбилиси. Начальник грузинского генштаба Владимир Чачиная заранее сообщил, что там будут готовить войска на уровне батальонов и использовать крупнокалиберное оружие. Огрызок холодной войны «Джавелины» – оружие дорогое, мифологизированное и морально устаревшее уже на момент своего поступления в армию США. Но на данный момент это самый современный комплекс ПТУР, которым располагают американцы, а на такие неустойчивые умы, как грузинский и украинский, само понятие «современное американское вооружение» действует магически. В то же время «Джавелины» – хороший пример того, как «победа в холодной войне» и распад СССР перепахали сознание американских военных и представителей ВПК. НИОКР на новую систему ПТУР взамен морально устаревшего Dragon техасские конструкторы получили в 1980-х годах с целью массовых поставок этих изделий в американские армии в Европе для ведения боевых действий против СССР и стран ОВД в случае глобальной войны. Тогда главной угрозой считались монструозные танковые армии Советов в Восточной Европе и ближайшем тылу, которые, по мнению аналитиков НАТО, должны были за месяц дойти до Атлантики. Для борьбы с массовыми Т-72 и перспективными Т-82 на ближней для танкового боя дистанции (1500–2500 метров) и разрабатывались «Джавелины». Изначально госзаказ был рассчитан на 7 тысяч пусковых установок и 90 тысяч ракет к ним. Еще до 70 тысяч ракет предполагалось отправить в страны-сателлиты и на свободный рынок «для своих». Проект был одобрен в 1989-м, частично запущен в работу в 1991-м, но в результате интриг, недобросовестной конкуренции и (возможно) коррупции в среде американского генералитета фирма Texas Instruments лишилась своего ракетного бизнеса и была частично поглощена Raytheon – монстром ВПК. Дело подвисло еще на пару лет. И тут Советский Союз растворился. Танковые группировки Западной (на территории ГДР и Польши) и Центральной (Венгрия, Чехословакия) групп войск в буквальном смысле слова пошли на металлолом, и «Джавелины» оказались никому не нужны – ни американской армии, ни потенциальным иностранным покупателям. Как говорят теперь в Рунете, «это фиаско, братан». В итоге объем поставок ПТРК в американскую армию был сокращен на треть и сильно увеличен по времени, а экспортный заказ и вовсе обнулен. На эту тему Военно-техническая мысль в противостоянии танки vs. противотанковые средства – это что-то вроде вечной гонки «пони бегают по кругу». Новая броня вызывает к жизни новые ракеты. Новые ракеты порождают новые средства защиты – и так до бесконечности. В нашем случае американская «лошадка» почти на тридцать лет застыла на месте, посчитав, что навсегда обогнала своих исчезнувших конкурентов. Поэтому «Джавелины» не модернизировались и не обновлялись с 1991 года (зафиксирована лишь неудачная попытка придумать ракету большей дальнобойности), но до сих пор считаются «последним достижением» противотанковой мысли самого богатого военно-промышленного комплекса в солнечной системе. На грузинских юристов вроде министра Изории и украинских блогеров такая реклама действует безотказно. То есть приворожить мятежные души может, а в реальности почти бесполезна. Все беды «Джавелина» Начнем с того, что «золотые» в плане производства «Джавелины» после сокращения финансирования и смены подрядчика пришлось технологически «облегчить». Например, линзы наведения изготовили из сульфата цинка вместо сверхдорогого германия. Изначально на стоимость последнего (до 2000 долларов за килограмм) махнули рукой, поскольку при цене ракеты в 140 тысяч долларов за штуку это были сущие орехи. Но затем пришлось ужаться. В результате линзы инфракрасного наведения ракеты не видят даже через дымы, которые выставляет устаревшая советская система защиты «Штора-1», давно сданная в утиль, но еще актуальная в 1980-х годах. Сами американцы высчитали, что экипаж старого советского танка будет иметь от 16 до 20 секунд, чтобы увидеть и отразить «Джавелин», чего в принципе достаточно. Кроме того, «таблетки» «Шторы-1» продолжают догорать даже на земле (да здравствует советская химическая промышленность!), что дополнительно осложняет применение этого бесценного оружия. И это – на уровне боеспособности еще Советской армии. Против современных систем автоматизированной защиты, стоящих на «Армате» и, например, «Курганцах», против металлизированных аэрозолей типа «Афганит» «Джавелины» не работают в принципе. Видимость их инфракрасной системы наведения стремительно падает даже от применения элементарных гранат. При этом алюмосиликатные микросферы, применяемые в современных российских системах автоматизированной защиты, стоят около 30 рублей за килограмм (в одной гранате как раз килограмм и будет). То есть спасение от выстрела «Джавелина» ценой в 150 тысяч долларов стоит примерно как буханка хлеба в крупном российском городе. Идем далее. «Джавелин» – очень большая, почти в человеческий рост труба. К ней прилагается тренога и прочие детали пускового комплекса, что превращает и саму установку, и расчет в большую, хорошо видимую мишень. Максимальная дальность стрельбы этого ходячего гроба – 2500 метров. Ровно на такую же дистанцию работает российский современный комплекс «Антиснайпер». Его лазер сканирует пространство и улавливает отражение от линз системы наведения. А в случае с ИК-приборами луч лазера вообще проходит сквозь линзу и отображается обратно, передавая стрелку всю информацию об объекте – позиция «Джавелина» и отдельно взятый его расчет красиво отображается на компьютере наведения снайперского огня. «Антиснайпер» сейчас выпускают не только в виде общего комплекса, но и как компактный прицел для крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК. И работает это в автоматическом режиме. У оператора «Джавелина» нет шансов – он будет застрелен в момент, когда развернет свою шарманку. Осознав проблему, в американском ВПК решили, что можно, как тридцать лет назад, опускать на линзы и прочие отражающие элементы «Джавелинов» фильтры. Это примитивная защита от снайпера, которую раньше создавали из подручных средств (известный пример – опускавшиеся пластмассовые фильтры для очков, чтобы не бликовали). Таким образом, в дорогущем и высокотехнологичном американском изобретении теперь есть специальная кнопка (левая на левой же части панели управления), на которой так и написано: FLTR. В англоязычной инструкции (это колоссальных размеров мануал, и непонятно – переведут ли его на грузинский) так прямо и написано: «2-11. The FLTR switch (Figure 2-4) is the left switch on the left handgrip. This pushbutton switch is used to select the NVS filter; once initiated, the NVS filter prevents the enemy from detecting the CLU». Все бы ничего, только этот фильтр поглощает значительную часть светового спектра, чем сильно ухудшает саму систему наведения. Представьте, что у вас черно-белая рябь в глазах, но нужно выстрелить на два с половиной километра и попасть. В той же самой инструкции предлагается выключить фильтр на 10 секунд, чтобы прицелиться. А там уж как повезет – может, и выживешь. Американцы даже специально подчеркивают, что поражение расчета с «Джавелином» уже не повлияет на работу самой ракеты. Это почти дословное воспроизведение принципа «выстрелил – забыл». Одноразовое употребление конструкции за полтора миллиона долларов и двух человеческих жизней. Кстати, фильтром оснащен только ночной инфракрасный прицел. На дневном стоит пластиковая заглушка, как у старых пленочных фотоаппаратов, так что при угрозах антиснайперской борьбы его рекомендуют вообще не использовать. То есть целиться глазами как во времена англо-бурской войны. При дыме, тумане, снеге и дожде эта штука тоже работает из рук вон плохо. Как подсказывает опыт, дым, туман, снег и дождь на поле боя идут практически всегда, иногда – в интересных сочетаниях. На рассвете и в сумерках, когда температура фона быстро меняется, «Джавелин» в принципе не может захватить цель где-то в течение часа даже без учета того, что цель должна быть теплоконтрастна. То есть, если танк стоял на морозе пару часов с выключенным двигателем, то «Джавелин» его не увидит – для него это большой сугроб. Но и это еще не всё: для того, чтобы просто привести тепловизор в рабочее состояние, потребуется 2,5–3 минуты, а перед выстрелом ГСН надо охлаждать 10 секунд. Еще один привет от системы «Антиснайпер». Главные особенности танка «Армата» Наконец, цель должна находиться в пределах прямой видимости. То есть цель в укрытии, даже за примитивным капониром – это уже не цель, хотя изначально «Джавелин» якобы был рассчитан на то, чтобы поражать старые советские танки в их самое уязвимое место – крышку люка на башне (у «Арматы» нет ни башни, ни люка). Возвращаясь к опыту англо-бурской войны 1899–1902 годов, заметим, что артиллерия бесполезна против продуманно укрепленных позиций. Наконец, цель должна находиться в пределах прямой видимости. То есть цель в укрытии, даже за примитивным капониром – это уже не цель, хотя изначально «Джавелин» якобы был рассчитан на то, чтобы поражать старые советские танки в их самое уязвимое место – крышку люка на башне (у «Арматы» нет ни башни, ни люка). Возвращаясь к опыту англо-бурской войны 1899–1902 годов, заметим, что артиллерия бесполезна против продуманно укрепленных позиций. С учетом, что бронепробивная способность ракеты, мягко говоря, недостаточна для борьбы с лобовой броней современных танков, все вышесказанное превращает «Джавелин» в городских условиях и в лесу в очень тяжелый кусок металла, а таскать на себе 25 килограммов при перемещениях на большие расстояния вообще не вариант. Следовательно, ее невозможно использовать в маневренных наступательных операциях типа «Чистого поля» в Южной Осетии 2008 года или штурмовых рейдах украинской армии в начале войны в Донбассе. Джавелинизм и его апостолы В Пентагоне предполагают, что «Джавелин» можно использовать на уровне взвода, причем одним человеком. Они это потому предполагают, что современная американская сухопутная тактика не рассчитана на массированное противодействие. БТРы и «Хаммеры» используются как такси – довезти взвод до линии фронта и забрать обратно, нести на себе тяжести по горам, терриконам и степям вроде как не надо, а это явно не грузинский и даже не украинский случай. ВС Грузии «Джавелины» что мертвому припарка. Такого фактора и даже явления, как грузинская армия, не существует и при современном состоянии дел с российскими военными базами в Южной Осетии и Абхазии не может существовать в принципе. Обстановка сложилась так, что никакие ухищрения не способны создать в Тбилиси и вокруг него нечто, даже отдаленно способное противостоять современным средствам ведения боя, сосредоточенным на базах в том числе на российском Северном Кавказе. С Украиной сложнее. Но «Джавелины» как таковые не смогут кардинально изменить соотношение сил в Донбассе. В серьезных организациях телохранителям и охранникам запрещено иметь газовое и травматическое оружие, поскольку оно создает иллюзию защищенности. Есть нечто, похожее на пистолет, на практике оно работает куда слабее и не может остановить настоящее нападение, но карман греет и что-то такое меняет в мозгу, в том числе частично отключает инстинкт самосохранения. То же и с «Джавелинами», если они попадут в украинские руки. Магия слов и американская мифология гуляют по Киеву, как чума. И там действительно могут посчитать, что обладают неким wunderwaffen, которое обеспечит им победу на Юго-Востоке. Что до грузин, максимум, что они смогут сделать с этой дорогостоящей игрушкой, – выгодно ее перепродать. Братьям украинцам, например, благо перед 2008 годом те поставили в Тбилиси ЗРК с персоналом. (Где тот персонал, кстати? Большая часть расчетов украинских зенитных комплексов, подбивавших российские самолеты в 2008 году, случайно погибла или пропала без вести.) Леван Изория бережно хранит волшебные «Джавелины» в таинственном и «безопасном» месте в Вазиани, а потом глянь – и нет их. Улетели по инфракрасному лучу, расправив крылья.