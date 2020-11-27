Всемирно известная австрийская деревня сменила название из-за туристов

Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за туристов, доставляющих неудобства, сообщили СМИ.

«Решение уже принял местный совет», – цитирует РИА «Новости» заявление бургомистра Андреа Хольцнер телеканалу oe24. Деревня получит новое название с 1 января 2021 года.

По ее словам, административно-технический процесс еще идет, но до января вопрос должен решиться. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, не сообщила иных деталей.

Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали. Из-за это ее даже заделали в бетон и приварили.

Местный совет решил дать деревне название Fugging.