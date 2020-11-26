Парламент Армении отказался отменить военное положение

Депутаты парламента Армении на внеочередном заседании большинством голосов не поддержали отмену военного положения в стране.

С инициативой отмены режима военного положения, объявленного 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе, выступили оппозиционные силы – фракции «Светлая Армения» и «Процветающая Армения». За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, против – 56, двое воздержались. Против отмены выступила правящая фракция «Мой шаг», передает РИА «Новости».

Ранее депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Шаке Исаян заявила, что армянская оппозиция намерена добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в случае отмены военного положения. С отменой военного положения оппозиция смогла бы инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент России Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что исход конфликта в Карабахе поверг в шок армянское общество и стал главной социально-политической причиной протестов в Ереване.