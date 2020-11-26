При столкновении двух автобусов в Анапе пострадали девять человек

Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Анапе, они доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Около 12.00 в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города Анапы», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В краевом главке полиции добавили, что по факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Isuzu.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главку по Московской области проверить информацию СМИ о ДТП с участием сына миллионера, сбившего насмерть молодую пару в Подмосковье.