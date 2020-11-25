Бастрыкин поручил проверить данные о ДТП с сыном миллионера в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главку по Московской области проверить информацию СМИ о ДТП с участием сына миллионера, сбившего насмерть молодую пару в Подмосковье.

«В эфире одной из программ на федеральном телеканале обсуждалась история, произошедшая в подмосковном Наро-Фоминске 6 ноября 2020 года. Сын миллионера Сергея Калиберды, находящийся в состоянии опьянения, на своем автомобиле сбил насмерть 22-летнего молодого человека и его 19-летнюю невесту, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», – говорится на сайте СК России.

Отмечается, что в этой передаче родственники и друзья погибших молодых людей выразили свои опасения, что виновник ДТП откупится и не будет наказан. Также очевидец аварии рассказал, что у него есть информация о попытке дать взятку главврачу местной больницы, чтобы тот составил документ о трезвости водителя во время ДТП. По данным СК, Бастрыкин поручил проверить доводы, озвученные родственниками и друзьями жертв ДТП, а также очевидцами происшествия на предмет возможных коррупционных преступлений, и при наличии оснований принять процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что автомобиль генконсульства Литовской Республики сбил женщину на Зверинской улице в Петербурге. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.