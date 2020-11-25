Пьяные экс-сотрудники пермского театра разбили «Золотую маску» Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге 25 ноября 2020, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Автомобиль генконсульства Литовской Республики сбил женщину на Зверинской улице в Петербурге, сообщил источник в силовых структурах. «Автомобиль генконсульства Литвы утром в среду сбил женщину на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы в Петербурге», – сообщил источник РИА «Новости», не уточнив подробностей. По данным местных СМИ, ДТП произошло в районе пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

