Немцы оценили заход американского эсминца в российские воды

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали заход эсминца ВМС США «Джон Маккейн» в российские территориальные воды, расценив это как провокацию.

«Если корабль США после предупреждения взял курс на нейтральные воды, значит, он все-таки был там, где ему делать нечего», – написал пользователь Damon X, оценивая действия американских военных

«Прошло четыре года, и Америка опять взяла курс на разжигание войны. Интересно, будут ли средства массовой информации этим восторгаться, когда действительно грянет гром», – задался вопросом Hubert N, передает РИА «Новости».

«Вообще-то, и мне было бы не по себе, если бы перед моим палисадником вдруг появился вооруженный до зубов отряд. И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды», – выразил мнение Secutor.

«От такой «ведущей роли» США в мире мир с удовольствием откажется. Одно только хамство в регионах, которые к США не имеют никакого отношения», – констатировал Jens H.

«Огорчает, что США считают необходимым идти на такие провокации», – написал Christian Z.

Напомним, эсминец ВМС США зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.