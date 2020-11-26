Внутри египетской мумии нашли уникальный артефакт

Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии, сообщили СМИ.

Как пишет Journal of the Royal Society Interface, авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит, передает РИА «Новости».

Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для «духовной защиты» мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.

Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.

Бальзамированное тело, известное как «портретная Мумия Хавара 4», обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.

Напомним, в октябре 2019 года французские ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее.