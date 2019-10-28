Ученые заглянули внутрь мумии древнеегипетской кошки

Французские ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее, сообщили СМИ.

Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на сайт Института национальных археологических исследований, процесс изучения артефакта, возраст которого составляет 2500 лет, сейчас хранится в коллекции Музея изобразительных искусств города Ренн (Бретань), занял длительное время, передает РИА «Новости».

На основе рентгеновских снимков были сделаны 3D модели содержимого, которые затем изучили при помощи технологий дополненной реальности. В результате мумия стала «прозрачной» и стали видны элементы, которых не было видно на рентгене.

Ученые обнаружили, что внутри артефакта находятся «три почти целых хвоста» и «пять задних лап».

Археолог Теофан Николя предположил, что помещение нескольких животных в одну мумию не было какой-то исключительной практикой в Древнем Египте.

Напомним, 19 октября генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири сообщил, что египетские археологи нашли крупнейшее захоронение с мумиями 22-й династии фараонов в 30 деревянных цветных гробах в районе кладбища аль-Асасиф в Луксоре на юге страны.

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