В РФС выразили соболезнования в связи со смертью Марадоны

Президент Российского футбольного союза, член FIFA Вячеслав Колосков сравнил Диего Марадону с Пеле и оценил его вклад в развитие мирового футбола.

«Его гений сравнивают с гением Пеле. Я видел его на заседаниях FIFA, видел его рядом с собой, естественно, видел его игру. Это был гениальный футболист», – цитирует «Говорит Москва» Колоскова.

Он отметил, что смерть Марадоны является огромной потерей для всего мирового футбола. «Как любой гений (…) это неповторимые люди. Нам только остается посочувствовать его родным, близким», – добавил президент РФС.

Напомним, чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона признан лучшим футболистом XX века. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».