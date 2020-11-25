В России открыли крупнейшее месторождение титана и кварцевых песков

Крупнейшее в России Пижемское месторождение титана и стекольных песчаников, расположенное в Усть-Цилемском районе Республики Коми, официально открыто.

«В ноябре 2020 года Федеральное агентство по недропользованию утвердило протокол ФБУ «Государственнная комиссия по запасам полезных ископаемых» об открытии нового месторождения титана и попутных полезных ископаемых пользователя недр АО «Руститан». Месторождение расположено на территории Усть-Цилемского района Республики Коми и является одним из крупнейших в России по запасам и ресурсам титанового и кварцевого (стекольного) сырья», – сообщается на сайте Роснедр.

Отмечается также, что группа компаний «Руститан» с 2011 года реализует крупный инфраструктурный проект по строительству вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песчаников Пижемского месторождения. «Холдинг «Руститан» совместно с правительством Республики Коми создает на базе проекта национальный горнопромышленный кластер, целью которого является объединение недропользователей и создание необходимых условий для освоения минерально-сырьевой базы Республики Коми», – добавлено в сообщении.

Напомним, «Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений по всей России, в том числе редкоземельных металлов, золота, серебра, нефти и газа.