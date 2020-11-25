Пушков не исключил начала «ледяной войны» в отношениях России и США

Сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о подготовке США новых санкций в отношении России, предположил, что холодная война между Москвой и Вашингтоном грозит стать «ледяной».

«Администрация Трампа уходит, но все еще стремится максимально навредить России. Можно предположить, что Байден продолжит этот курс, причем даже с еще большим рвением. При администрации демократов велика вероятность интенсификации уже идущей холодной войны США против России и ее превращения в ледяную войну», – написал Пушков в Telegram.

Ранее стало известно, что в новый санкционный список США, который готовится администрацией Дональда Трампа, могут быть включены Министерство обороны России, ряд предприятий «оборонки» и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента.

Накануне Госдеп США объявил об ограничениях в отношении российских компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group по закону о нераспространении. Аргументация не приводилась.