Полиция Москвы начала проверку дорожного конфликта с участием бойца ММА Абасова

Столичная полиция проводит проверку после дорожного конфликта на северо-западе Москвы, где завязалась драка с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Абасова, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений», – передает ТАСС сообщение полиции.

В ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел 22 ноября в 13:00 по улице Свободы в районе дома 42. На дороге между заявителем и неизвестными на «Порше» произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся.

«В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – уточнили в полиции.

Абасов должен был заменить соотечественника Анатолия Малыхина и провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship 4 декабря в Сингапуре. Бой отменен. В активе спортсмена 6 побед и ни одного поражения в ММА.

Во вторник сообщалось, что Ислам Абасов задержан в Москве после дорожного конфликта. По его итогам один из участников обратился в полицию с заявлением. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде.