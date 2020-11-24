Вакцины от коронавируса включены в перечень жизненно важных препаратов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что вакцины от коронавируса внесут в список в начале декабря 2020 года, чтобы обеспечить их доступность. С 2021 года перечень расширят до 788 лекарств. «Этим же распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий», – добавляется в сообщении.

Ранее он рассказал, что вакцинация от коронавируса в России будет проходить на добровольной основе, возможность вакцинироваться получит каждый житель страны.

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.