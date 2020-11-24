Путин заслушает доклад главы Росатома о ситуации в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском и ознакомится с продуктами госкорпорации.

«Двадцать пятого ноября президент России совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр и осмотрит разработки предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Путин ознакомится с цифровыми продуктами Росатома, включающими в себя конкурентоспособные IT-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

«Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы «Росатома» Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском и проведет встречу с губернатором Нижегородской области (Глебом – прим. ВЗГЛЯД) Никитиным», – добавили в пресс-службе.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение о ликвидации экологического бедствия в Усолье-Сибирском. Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Российский лидер назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Правительство выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское. Кроме того, Путин заявил, что средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском должны быть предусмотрены в федеральном бюджете.

Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, в котором проживают около 76 тыс. человек. Город входит в список населенных пунктов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.

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