Правительство выделило более 434 млн рублей на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском

Правительство выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром» – основном источнике загрязнения», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что также планируется обезопасить пять аварийных емкостей, организовать последующую утилизацию отходов. Кроме того, будут возведены защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидированы первые скважины глубинного захоронения.

На данный момент идет извлечение грунтов, загрязненных ртутью, их обработка химическими реагентами.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение о ликвидации экологического бедствия в Усолье-Сибирском.

Ранее глава государства поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Российский лидер назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, в котором проживают около 76 тыс. человек. Город входит в список населенных пунктов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.

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