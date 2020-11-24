Избитый боец ММА Харитонов принял извинения Яндиева

Взгляд
24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нюрнбергский трибунал утвердил тезис о том, что над людьми есть нравственный закон, который никто не может отменить. Человек, попирающий этот закон, виновен, даже если он повинуется законам своего государства; тот, кто соблюдает его – прав, даже если власти будут преследовать его за это. Подробности...

Все мы дети лейтенанта Шмидта

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 24 ноября 1905 года, стартовало Севастопольское восстание. Главным его героем стал возглавивший мятежную часть Черноморского флота лейтенант Шмидт. Революционные события воздвигли его на пьедестал истории. Но заслуживает ли этот герой однозначно восторженного отношения? Подробности...
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Жрецы «свободы» цензурируют яйцеголовых

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нужно как-то привыкнуть к тому, что в момент успешности нелиберальный канал без малейших объяснений снесут в Youtube. Уже многие и многие привыкли к регулярным банам в Facebook по самым странным и неожиданным поводам. Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Избитый боец ММА Харитонов принял извинения Яндиева

    24 ноября 2020, 13:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов сообщил, что встретился с Адамом Яндиевым и принял его извинения после драки, которая произошла в ноябре.

    «Как спортсмен, который должен был сдерживать свои эмоции, я хотел бы извиниться перед тобой. Вся эта ситуация переходит не в то русло. Ты меня прости, у меня к тебе обид нет», – передает РИА «Новости» слова Яндиева.

    «Я принимаю твои извинения, качество сильных людей признавать свои ошибки. Я хотел бы, чтобы молодые спортсмены не повторяли наших ошибок. Все вопросы с Адамом мы закрыли, у нас нет ни к кому претензий», – сказал Харитонов.

    Далее Харитонов в ходе пресс-конференции добавил, что бойцы решили вопрос по-мужски. «Мы созвонились с Адамом, решили поговорить по-мужски. Главное, чтобы молодые спортсмены не повторяли ошибок. Меня мои родители научили жить по совести. Ошибки может делать каждый. Хорошо, что не произошло летального исхода или серьезной травмы. У меня, конечно, есть перестановки в карьере, мне нельзя выступать какое-то время, но я это переживу. Я думаю, о молодых бойцах», – пояснил боец.

    «Я не хочу никаких уголовных дел. Я человек, который воспитывает шестерых детей. Адам воспитывает четырех детей. У всех них должен был отец. От таких инцидентов, как у нас, не застрахован никто», – добавил он.

    На прошлой неделе участнику Абсолютного бойцовского чемпионата Адаму Яндиеву было предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью спортсмену Сергею Харитонову. Сам экс-боец отказался признавать вину в избиении Харитонова.

    Напомним, 14 ноября Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Спортсмен пострадал, когда пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции.


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