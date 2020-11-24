Избитый боец ММА Харитонов принял извинения Яндиева

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов сообщил, что встретился с Адамом Яндиевым и принял его извинения после драки, которая произошла в ноябре.

«Как спортсмен, который должен был сдерживать свои эмоции, я хотел бы извиниться перед тобой. Вся эта ситуация переходит не в то русло. Ты меня прости, у меня к тебе обид нет», – передает РИА «Новости» слова Яндиева.

«Я принимаю твои извинения, качество сильных людей признавать свои ошибки. Я хотел бы, чтобы молодые спортсмены не повторяли наших ошибок. Все вопросы с Адамом мы закрыли, у нас нет ни к кому претензий», – сказал Харитонов.

Далее Харитонов в ходе пресс-конференции добавил, что бойцы решили вопрос по-мужски. «Мы созвонились с Адамом, решили поговорить по-мужски. Главное, чтобы молодые спортсмены не повторяли ошибок. Меня мои родители научили жить по совести. Ошибки может делать каждый. Хорошо, что не произошло летального исхода или серьезной травмы. У меня, конечно, есть перестановки в карьере, мне нельзя выступать какое-то время, но я это переживу. Я думаю, о молодых бойцах», – пояснил боец.

«Я не хочу никаких уголовных дел. Я человек, который воспитывает шестерых детей. Адам воспитывает четырех детей. У всех них должен был отец. От таких инцидентов, как у нас, не застрахован никто», – добавил он.

На прошлой неделе участнику Абсолютного бойцовского чемпионата Адаму Яндиеву было предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью спортсмену Сергею Харитонову. Сам экс-боец отказался признавать вину в избиении Харитонова.

Напомним, 14 ноября Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Спортсмен пострадал, когда пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции.